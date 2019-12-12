روسيا تنفي علاقة زيارة لافروف لواشنطن بالمبادرة الأمريكية

انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، مشروع قانون أمريكي بشأن إعلان روسيا "دولة ممولة للإرهاب".
وفي موجز صحفي، اليوم الخميس، أشارت زاخاروفا إلى أن موسكو لا ترى علاقة بين مصادقة الكونجرس الأمريكي على مبادرة تقضي باتهام موسكو بتمويل الإرهاب، مع زيارة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى واشنطن.
وقالت زاخاروفا: "لا أربط بين هذا القرار وزيارة وزير الخارجية الروسي إلى واشنطن"، موضحة أن لافروف أجرى هناك محادثات مع نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، ورئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب.
وأضافت: "كل ما يحدث في الكونغرس ومجلس الشيوخ (الأمريكي) بخصوص روسيا، فهو يعيش حياة غريبة خاصةبه، فهذا شيء غير قابل للتحليل ولا منطق فيه، ويمكن وصفه بأنه سياسة معادية لروسيا تمارس من أجل تحقيق ما هو ليس مصالح حتى، بل أهداف سياسية آنية".
وتحدثت الناطقة باسم الخارجية الروسية تعقيبا على قيام لجنة العلاقات الدولية بمجلس الشيوخ الأمريكي بالمصادقة على مشروع قانون يلزم وزير الخارجية الأمريكي بالبت في ما إذا كان ينبغي إعلان روسيا "دولة ممولة للإرهاب" أم لا.
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