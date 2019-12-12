7.9% نسبة المشاركة في انتخابات الرئاسة الجزائرية

أعلن رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر محمد شرفي، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية في داخل البلاد بلغت 7.92% حتى الساعة 11 من صباح اليوم الخميس.

وقال شرفي، في مؤتمر صحفي، إن "عدد المواطنين الذين توجهوا إلى مكاتب التصويت لأداء واجبهم الانتخابي بلغ مليونا و939 ألفا و 373 ناخبا من أصل 24 مليونا و474 ألفا و161 ناخبا مسجلين في القوائم الانتخابية".

وأضاف أن "هذا الرقم ربما لا يعني الكثير بالنسبة للبعض لو تتم مقارنته مع نفس النسبة

التي سجلت في رئاسيات 2014"، لافتا إلى أنه في 16 ولاية ارتفعت نسبة المشاركة اليوم مقارنة مع نفس الولايات خلال رئاسيات 2014.ويتنافس في الانتخابات الرئاسية، خمسة مرشحين هم: عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني، ورئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون (مستقل)، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل.وبدأ التصويت في تمام الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (التاسعة بتوقيت القاهرة) حيث فتحت مراكز التصويت في كافة الولايات أبوابها لاستقبال الناخبين الذين توافدوا عليها لاختيار الرئيس الجديد للبلاد.ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى الساعة السابعة مساء، على أن يبدأ الفرز بعدها مباشرة، لتعلن السلطة المستقلة للانتخابات بعد ذلك النتائج الأولية، بينما سيعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات في الفترة من 16 – 25 ديسمبر الجاري، وفي حالة الوصول لجولة الإعادة فإنها ستجرى في الفترة من 31 ديسمبر الجاري إلى 9 يناير المقبل، بحسب حسب ما أعلنته السلطة المستقلة للانتخابات.