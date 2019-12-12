أعلنت الحكومة اليابانية عبر موقع سفارتها في دمشق عن قرارها بتقديم منحة مالية عاجلة قدرها 14 مليون دولار لمناطق شمالي وشرقي سوريا، نتيجة الأزمة الإنسانية في تلك المناطق.
ووفق بيان الحكومة اليابانية فإن المنحة
ولفت البيان إلى أن هذه المنحة ستكون عبرالمنظمات الأممية المعنية بالشأن الإنساني، على أن يحصل أكثر من 500 ألف شخص على الخدمات الصحية والطبية.
وأختتم البيان بأن الحكومة اليابانية ستتواصل مع المجتمع الدولي بغية حل الأزمة السورية عبر تحسين الوضع الإنساني في سوريا وتحقيق تقدم في العملية السياسية وفق المقررات الدولية.
كانت هذه تفاصيل خبر 14 مليون دولار منحة يابانية لشمال سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.