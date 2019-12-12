اخبار العالم

14 مليون دولار منحة يابانية لشمال سوريا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت الحكومة اليابانية عبر موقع سفارتها في دمشق عن قرارها بتقديم منحة مالية عاجلة قدرها 14 مليون دولار لمناطق شمالي وشرقي سوريا، نتيجة الأزمة الإنسانية في تلك المناطق.

 

ووفق بيان الحكومة اليابانية فإن المنحة

Advertisements
المالية ستكون على شكل مساعدات إنسانية في مجالات الصحة - الخيم - المأوى - الأغطية الشتوية - النظافة.

 

ولفت البيان إلى أن هذه المنحة ستكون عبر

المنظمات الأممية المعنية بالشأن الإنساني، على أن يحصل أكثر من 500 ألف شخص على الخدمات الصحية والطبية.

وأختتم البيان بأن الحكومة اليابانية ستتواصل مع المجتمع الدولي بغية حل الأزمة السورية عبر تحسين الوضع الإنساني في سوريا وتحقيق تقدم في العملية السياسية وفق المقررات الدولية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 14 مليون دولار منحة يابانية لشمال سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا