14 مليون دولار منحة يابانية لشمال سوريا

أعلنت الحكومة اليابانية عبر موقع سفارتها في دمشق عن قرارها بتقديم منحة مالية عاجلة قدرها 14 مليون دولار لمناطق شمالي وشرقي سوريا، نتيجة الأزمة الإنسانية في تلك المناطق.

ووفق بيان الحكومة اليابانية فإن المنحة

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المالية ستكون على شكل مساعدات إنسانية في مجالات الصحة - الخيم - المأوى - الأغطية الشتوية - النظافة.

ولفت البيان إلى أن هذه المنحة ستكون عبر

المنظمات الأممية المعنية بالشأن الإنساني، على أن يحصل أكثر من 500 ألف شخص على الخدمات الصحية والطبية.

وأختتم البيان بأن الحكومة اليابانية ستتواصل مع المجتمع الدولي بغية حل الأزمة السورية عبر تحسين الوضع الإنساني في سوريا وتحقيق تقدم في العملية السياسية وفق المقررات الدولية.