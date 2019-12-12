خادم الحرمين يأمر باستحداث هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، أوامر ملكية بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري.

وتضمنت الأوامر الملكية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، ضمّ "هيئة الرقابة والتحقيق" و"المباحث الإدارية" إلى "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" وتعديل اسمها ليصبح "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد".

ونصت الأوامر على أن يتولى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إلى حين استكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة لذلك والعمل بموجبها، القيام بصلاحيات رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ومباشرة اختصاصات رئيس المباحث الإدارية، وله تفويض من يراه بممارسة بعض تلك الصلاحيات والاختصاصات.

كما أمر خادم الحرمين الشريفين بإنشاء وحدة تحقيق وادعاء جنائي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تختص بالتحقيق الجنائي في القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد المالي والإداري، والادعاء فيها.

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