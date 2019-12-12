البريطانيون يصوّتون في انتخابات حاسمة لـ"بريكست"

فتحت مكاتب الاقتراع أبوابها، اليوم الخميس، في المملكة المتحدة في انتخابات عامة مبكرة حاسمة لمسألة خروج البلد من الاتحاد الأوروبي.

ويمكن للناخبين البريطانيين الإدلاء بأصواتهم حتى الساعة 22,00 بالتوقيتين المحلي (وت غ) لاختيار نوابهم الـ650.

ويأمل رئيس الوزراء بوريس جونسون في الحصول على غالبية واضحة تمكنه من تطبيق اتفاق "بريكست" الذي تفاوض بشأنه مع بروكسل وتنفيذ الخروج في موعده في 31 يناير، فيما يعد خصمه العمالي جيريمي كوربن باستفتاء جديد حول "بريكست".

وقال جونسون في مقطع فيديو للناخبين: "صوتوا لحزب المحافظين.. وأنجزوا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وادفعوا بلدنا إلى الأمام".

وأطلق جونسون حملته على وعود بانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير وخفض الضرائب مع تمويل التحسينات في خدمات الصحة والتعليم والشرطة والسكك الحديدية.

اقرأ أيضاً... بريطانيا: انتخابات «البريكست» تدخل المنعطف الأخير

ووعد جونسون 55 عاما بالحد من الهجرة والتفاوض حول اتفاقات تجارية بعد "بريكست" مع الولايات المتحدة ودول أخرى غير أوروبية.

ومن المتوقع أن يشارك في الانتخابات حوالي ثلثي الناخبين المؤهلين، أو أكثر من 30 مليون شخص.

ويعتقد معظم المحللين أن الأغلبية البرلمانية المريحة للمحافظين ستكون النتيجة المحتملة بشكل أكبر.