كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 12/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || الرئاسة التركية: مستعدون للتفاوض لتقاسم ثروات المتوسط

أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الخميس، استعدادها للتفاوض لتقاسم ثروات المتوسط، مشيرة إلى أن إرسال قوات إلى ليبيا جزء من الاتفاقية الأمنية بين البلدين. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || محتجون جزائريون يغلقون مركز تصويت في ولاية بجاية

أغلق عدد من المحتجين في ولاية بجاية، ثاني أكبر مدن منطقة القبائل، مركز تصويت في انتخابات الرئاسة التي انطلقت صباح اليوم الخميس، حسبما أفادت مصادر جزائرية. أخبار عالمية عاجلة اليوم || 58% من أعضاء الناتو يؤيدون خروج تركيا من الحلف

نفي وزير الدفاع التركي أي نية لتركيا بالاستغناء عن حلف الناتو، حيث لا تزال التقارير تصدر بشكل متكرر حول إخراج تركيا من الحلف من مصادر أوروبية وعالمية.

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