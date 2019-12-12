كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئاسة التركية: مستعدون للتفاوض لتقاسم ثروات المتوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الخميس، استعدادها للتفاوض لتقاسم ثروات المتوسط، مشيرة إلى أن إرسال قوات إلى ليبيا جزء من الاتفاقية الأمنية بين البلدين.

وقد وقع فايز السراج، مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا تتويج لمباحثات مطولة لتحديد "مجالات الصلاحية البحرية في المتوسط".

من جانبها أكدت الحكومة الليبية المرقتة، رفضها التام للاتفاقية الموقعة بين الحكومة التركية وحكومة الوفاق في طرابلس، واعتبرتها غير شرعية وتحتاج إلى موافقة مجلس النواب.

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وكانت تركيا قد أحالت اليوم الخميس، الاتفاق البحري والأمني الذي وقعه مؤخراً الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، إلى الأمم المتحدة لتسجيله.

يأتي ذلك فيما يعقد قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الخميس، قمة لبحث الأزمة مع تركيا وتطورات الملف الليبي في ظل هذه الاتفاقية.