مكناس.. الحبس لقاصر عنف والديه وأضرم النار في بيت أسرته

قضت غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف في مكناس، أمس الأربعاء، بالسجن موقوف التنفيذ، في حق حدث، عنف والديه، وأضرم النار في بيت عائلته.

وأدانت محكمة الاستئناف القاصر، وحكمت عليه بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، بتهم إضرام النار عمداً في مسكن، والعنف ضد الأصول.

وتعود تفاصيل القضية إلى، أواخر شهر يونيو الماضي، حينما دخل القاصر في صراع مع والديه، وعمد الاعتداء عليهما، وإضرام النار في منزلهما قبل أن تتم متابعته من طرف النيابة العامة في حالة سراح.