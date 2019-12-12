ليفربول الإنجليزي يتوصل لاتفاق مع نجم سالسبورغ النمساوي

ذكرت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الخميس، أن نادي ليفربول الإنجليزي، قد توصل إلى اتفاق مبدئي مع اللاعب الياباني تاكوزمي مينامينو، متوسط ميدان فريق سالسبورغ النمساوي، من أجل ضمه لصفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأكدت المصادر ذاتها، أن مسؤولي النادي الإنجليزي قد توصلوا إلى اتفاق مع اللاعب، يقضي بتكسير الشرط الجزائي الذي يتضمنه عقده مع النادي النمساوي، والذي لا يتجاوز 7.5 مليومن يورو.

وتألق اللاعب الياباني، بشكل لافت، في الفترة الأخيرة مع الفريق النمساوي، حيث ساهم بشكل كبير في تألقه في أغلى المنافسات الأروبية، كما أنه كان قريبا جدا من خلق المفاجأة وإخراج ليفيربول من دور المجموعات.