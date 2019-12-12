يهم “الأسود”.. الاتحاد الإفريقي يحدد موعد قرعة “مونديال” 2022 ومراحل الإقصائيات

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بشكل رسمي، موعد قرعة إقصائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، المزمع إقامتها في قطر، والذي سيعرف تباري 40 منتخبا إفريقيا، من أجل خطف البطاقات الخمس المخصصة للقارة السمراء في هذا العرس الكروي العالمي.

وأعلن “الكاف” اليوم، في بلاغ رسمي، بأن ” القرعة سوف تقام يوم 21 يناير، على الساعة السابعة مساءا بالتوقيت المحلي لمصر بفندق “ريتزر كارلتون” في القاهرة، حين تقام قرعة الدور الثاني لتصفيات CAF التأهيلية.

وسيعرف حفل القرعة انضمام الفرق الـ14 المتأهلة من الدور الأول إلى الفرق الـ26 المصنفة في أفريقيا لتشكل 10 مجموعات، تضم كل منها أربعة فرق (بناء على نسخة ذجنبر 2019 من تصنيف الفيفا العالمي)، مع تأهل الفرق العشرة الفائزة بالمجموعات إلى الدور الثالث.

وأكد الاتحاد القاري أن الدور الثاني من تصفيات أفريقيا ينطلق في مارس 2020 ويختتم في أكتوبر 2021، أما في الدور الثالث المقرر في نوفمبر 2021، فإن الفرق العشرة الفائزة بمجموعات الدور الثاني ستقسم بالقرعة لمباريات إقصائية، يضمن الفائزون الخمسة منها التواجد في قطر 2022.