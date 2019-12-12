آلاف الجزائريين يتظاهرون ضد الانتخابات ونسبة التصويت متدنيّة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - خرج آلاف المتظاهرين وسط العاصمة الجزائريّة، اعتراضًا على إجراء الانتخابات الرئاسيّة بعد أن فتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح اليوم الخميس، متحدّين وجود قوّات الشّرطة الكثيف، رغم أن الشرطة سبقت ومنعت تنظيم تظاهرة صغيرة، إلّا أن شوارع الجزائر العاصمة اكتظت بآلاف المتظاهرين، بعد ساعات الظهر.

واحتل المتظاهرون بأعداد كبيرة الجزء الأكبر من شارع ديدوش مراد، حتى ساحة البريد المركزي، كاسرين الطوق الذي فرضته قوات الشرطة.

وأعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، اليوم الخميس أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المرفوضة من الحراك الشعبي، بلغت 7,92 بالمئة عند الساعة الحادية عشر.

وبدأ الجزائريون التصويت الخميس في الانتخابات الرئاسية لاختيار خلف للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال تحت ضغط الشارع بعد حوالي عشرة أشهر من الاحتجاجات الشعبية الحاشدة وغير المسبوقة، فيما يتوقع أن تشهد نسبة مقاطعة واسعة.

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ويرى الجيش، وهو أقوى عنصر على الساحة السياسية، أن التصويت هو السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والنظام بالبلاد عن طريق اختيار خليفة لعبد العزيز بوتفليقة الذي أطاحت به انتفاضة شعبية هذا العام بعد أن أمضى عقدين في المنصب.

ويتنافس على الانتخابات الرئاسيّة 5 مرشحين، فيما يعترض الجزائريون على الانتخابات كونها تعيد إنتاج نفس القيادات، التي بقيت من نظام عبد العزيز بوتفليقة، الذي أطاح به الشعب من خلال مظاهرات حاشدة طالبته بالاستقالة، والخمسة الذين يتنافسون في الانتخابات جميعهم من المسؤولين الكبار السابقين ومنهم رئيسان سابقان لمجلس الوزراء ولا يعتقد المحتجون أن بإمكان أي منهم تحدي هيمنة الجيش على السياسة.

وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 بلغت في نفس الساعة 9,15 بالمئة، وساهمت المقاطعة الواسعة للانتخابات في منطقة القبائل في تراجع النسبة، حيث لم تتعد 0,02% في تيزي وزو، و0,12% في بجاية، وهما أكبر مدينتين في المنطقة التي تضم نحو 10 ملايين نسمة من أصل 42 مليون في البلاد.

أما في العاصمة مركز الحركة الاحتجاجية منذ بدايتها في 22 شباط/ فبراير، فبلغت 4,77 في المئة بحسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.