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تركيا تعتزم إرسال قوات إلى ليبيا في إطار الإتفاقية الموقعة مع السراج

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 12 ديسمبر 2019

اردوغان

كشفت الرئاسة التركية أن إرسال قوات إلى ليبيا هو جزء من الاتفاقية الأمنية والبحرية التي تم توقيعها بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، كما أبدت استعدادها للتفاوض بشأن تقاسم ثروات البحر الأبيض المتوسط.

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ونقلت قناة ليبيا الأحرار عن مبعوث الرئيس التركي الخاص إلى ليبيا أمر الله إشلر إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور أنقرة في الثامن من يناير القادم لمناقشة الأزمة الليبية.

وأضاف: "أرسلنا مذكرة التفاهم للأمم المتحدة، ومتأكدون من مطابقتها للقانون الدولي". وأشار إلى أن تركيا دعمت جهود العودة للحل السياسي، "لكن لا توجد إرادة دولية للوصول إلى ذلك".

وأضاف أن إعلان الرئيس التركي إمكانية إرسال الجنود إلى ليبيا يأتي ضمن مذكرة التفاهم العسكرية والأمنية بين البلدين، مشيرا إلى انفتاح تركيا على التفاوض مع كل الدول المعنية في المنطقة للوصول إلى حل عادل لتقسيم الثروات في المتوسط.

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