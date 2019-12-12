الدول المقاطعة لقطر تتمسك بمبادئ "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الخليجية

الخميس 12 ديسمبر 2019

صورة أرشيفية

أعلنت الدول الأربع المقاطعة لقطر تمسكها بمبادئ "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الخليجية المستمرة منذ أكثر من عامين .



جاء ذلك بعد تغيب أمير قطر تميم بن حمد، عن قمة مجلس التعاون الخليجي الأخيرة، والتي عقدت في الرياض .

وتنص مبادئ إعلان القاهرة، على إلتزام قطر بمكافحة التطرف والإرهاب، وإيقاف كافة أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف، والالتزام الكامل باتفاق الرياض لعام 2013، والاتفاق التكميلي لعام 2014، والالتزام بكافة مخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت في الرياض في مايو/أيار 2017 .

كما نصت المبادئ على الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ودعم الكيانات الخارجة عن القانون .

وعبر وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد الخليفة، عن أسفه لـ "عدم جدية" قطر في إنهاء أزمتها مع الدول الأربع: السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر.

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ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية عن الوزير قوله: "فقدان الجدية واضح جدا في الطريقة التي تعاملت بها قطر مع دورة قمة مجلس التعاون الخليجي الـ40 التي عقدت في الرياض .. وسلبيتها الشديدة والمتكررة بإرسالها من ينوب عن الأمير دون أي تفويض يمكن أن يسهم في حل أزمتها".

وأكد الوزير تمسك بلاده بمطالب الدول الأربع المبنية على المبادئ الستة الصادرة عن "إعلان القاهرة"، في إشارة إلى القمة التي عقدتها دول المقاطعة في العاصمة المصرية في الخامس من شهر يوليو/تموز عام 2017.

فيما كتب أنور قرقاش، وزير الشؤون الخارجية الإماراتي، عقب إنتهاء القمة تغريدة قال فيها: "في تقديري، الأزمة القطرية مستمرة بالرغم من يقيني بأن لكل أزمة نهاية، وأن الحلول المخلصة والدائمة في صالح المنطقة".

وأضاف: "يمكن أن يكون مرد غياب الشيخ تميم بن حمد عن قمة الرياض سوء تقدير الموقف من قبل مساعديه، الذين يجب أن يسألوا عن ذلك. وينبغي أن يعتمد الحل على علاج جذور الأزمة بين قطر والدول الأربع".

وأشار قرقاش إلى أن "تشخيص حالة مجلس التعاون أساسه تغليب مصلحة المجلس، والمسؤولية تبدأ ممن كان سبب الأزمة بمراجعة سياساته الخاطئة التي أدت إلى عزلته".

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية،عادل بن أحمد الجبير، قد أشار في وقت سابق إلى ضرورة تغيير النظام القطري لسياساته واتخاذ المزيد من الخطوات، خاصة فيما يتعلق بوقف دعم الإرهاب.

وقال الجبير خلال مشاركته في منتدى الحوار المتوسطي قبل أيام، بحسب ما نقلته وسائل إعلام خليجية، إن النظام القطري يعرف ما عليه فعله وأين تكمن المشكلة، وعليه اتخاذ الخطوات اللازمة لتخطي أزمته.