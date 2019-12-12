صحيفة: غاتوزو رفض 18 نادياً قبل الموافقة على تدريب نابولي

2019-12-12 | 15:27
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أفادت تقارير صحفية إيطالية، أن جينارو جاتوزو المدير الفني لنابولي، رفض العديد من الأندية من أجل قيادة البارتينوبي.
وذكرت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، أن "صاحب الـ41 عامًا، رفض العديد من العروض، ما يصل إلى 18 عرضًا رسميًا من مختلف الأندية، قبل الموافقة على تولي قيادة نابولي".
وأشارت إلى أن "المدرب الإيطالي منذ رحيله عن ميلان، كان هدفًا لأندية إسبانية وإيطالية وفرنسية، لكنه لم يوافق إلا على عرض نابولي".
جاتوزو خلال موسمين مع ميلان لم يحقق أي لقب، وأقصى ما وصل له الدوري الأوروبي بالإضافة لخسارة نهائي الكأس أمام يوفنتوس في 2018.
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