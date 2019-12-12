صحيفة: غاتوزو رفض 18 نادياً قبل الموافقة على تدريب نابولي

نابولي أعلن إقاله كارلو أنشيلوتي صباح أمس الأربعاء، وبعد ساعات قليلة، أعلن تولي جينارو جاتوزو قيادة الفريق الفنية.

وذكرت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، أن "صاحب الـ41 عامًا، رفض العديد من العروض، ما يصل إلى 18 عرضًا رسميًا من مختلف الأندية، قبل الموافقة على تولي قيادة نابولي".



وأشارت إلى أن "المدرب الإيطالي منذ رحيله عن ميلان، كان هدفًا لأندية إسبانية وإيطالية وفرنسية، لكنه لم يوافق إلا على عرض نابولي".

جاتوزو خلال موسمين مع ميلان لم يحقق أي لقب، وأقصى ما وصل له الدوري الأوروبي بالإضافة لخسارة نهائي الكأس أمام يوفنتوس في 2018.

