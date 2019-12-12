مقتل واصابة خمسة تلاميذ إثر انفجار مقذوف من مخلفات داعش في الشرقاط

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بأن خمسة تلاميذ سقطوا بين قتيل وجريح، اثر انفجار مقذوف من مخلفات تنظيم "داعش" في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين. وقال المصدر، في حديث لـ الخليج 365، إن "مقذوفا حربيا من مخلفات داعش انفجر، مساء اليوم، قرب مدرسة الابداع، في قرية گنعوص الواقعة شمالي غربي الشرقاط، ما اسفر عن مقتل ثلاثة تلاميذ وإصابة اثنين اخرين".



وأضاف، أن "القوات الامنية طوقت موقع التفجير، ونقلت الاطفال المصابين الى المستشفى وجثث القتلى إلى الطب العدلي".



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