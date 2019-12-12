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الحكيم يدعو الى فرز وتشخيص العناصر المندسة في التظاهرات

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دعا رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الخميس، الى فرز وتشخيص العناصر المندسة في التظاهرات.
وقال الحكيم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بعد الحادث الذي شهدته ساحة الوثبة اليوم، بات من الضروري فرز وتشخيص العناصر المندسة في التظاهرات التي تعمد الى اساليب التخريب والاجرام".

وأضاف، "على القوات الامنية القيام بواجبها لحماية ارواح وممتلكات المواطنين"، داعيا لـ "حصر التظاهرات في أماكن محددة لقطع طريق الساعين للعبث بالامن العام والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وشيوع حالات الانفلات غير المبرر".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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