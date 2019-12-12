الحكيم يدعو الى فرز وتشخيص العناصر المندسة في التظاهرات

دعا رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الخميس، الى فرز وتشخيص العناصر المندسة في التظاهرات.
وأضاف، "على القوات الامنية القيام بواجبها لحماية ارواح وممتلكات المواطنين"، داعيا لـ "حصر التظاهرات في أماكن محددة لقطع طريق الساعين للعبث بالامن العام والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وشيوع حالات الانفلات غير المبرر".
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