الحكيم يدعو الى فرز وتشخيص العناصر المندسة في التظاهرات

وقال الحكيم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بعد الحادث الذي شهدته ساحة الوثبة اليوم، بات من الضروري فرز وتشخيص العناصر المندسة في التظاهرات التي تعمد الى اساليب التخريب والاجرام".

وأضاف، "على القوات الامنية القيام بواجبها لحماية ارواح وممتلكات المواطنين"، داعيا لـ "حصر التظاهرات في أماكن محددة لقطع طريق الساعين للعبث بالامن العام والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وشيوع حالات الانفلات غير المبرر".