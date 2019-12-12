نائب: اعتماد الدوائر المتعددة سيخلق تقسيمات عرقية وقومية وعقائدية

وقال الشمري في حديث لـ الخليج 365، إن "المتظاهرين يريدون انتخابات مبكرة وعادلة ولم يطالبوا بدوائر متعددة اودائرة واحدة"، مبيناً أن "اعتماد الدوائر المتعددة معناه خلق كانتونات قومية وعقائدية".

وأضاف الشمري، أن "التوجه للقوى السنية كان قبل ايام باتجاه الدائرة الواحدة، لكن كما يبدوا فان هناك ضغوط تم ممارستها على بعض القيادات ومحاولات لاقناعهم باعتماد الدوائر المتعددة"، لافتا الى ان "نينوى محافظة فيها اديان وقوميات متعددة وفيها مناطق حضرية وريفية وبينها تجانس واضح بالتالي فان اعتماد الانتخابات على اساس القضاء فانه سيخلق عنصرية على القضاء فقط".



ولفت الى أن "هذا الاسلوب لن يطور الرؤية الوطنية، خاصة اننا في دورات سابقة اردنا ان يكون كل العراق دائرة واحدة لتقوية اللحكم الوطنية لكننا اليوم نعود الى مستوى اصغر من المحافظة من خلال تقسيمها الى دوائر متعددة"، مشددا على ان "هذه الرؤية لن تخدم العراق ونعتقد انها لا تمثل رؤية المتظاهرين، بل رؤية بعض الاحزاب التي ارادت ان تستغل الوضع الانتخابي لاخذه باتجاه معين وهي رؤية ووضعلن يخدم محافظة نينوى".واكد الشمري، أن "الامور في نينوى تسير باتجاه القائمة الواحدة، حيث ان الكرد سابقا كانوا يسيطرون على 16 وحدة ادارية من اصل 30 وحدة لكنهم اليوم لايسيطرون الا على خمسة او ست وحدات فقط، بالتلاي فلا خشية لنا من هيمنة الكرد على المقاعد بحال اعتماد الدوائر المتعددة لكن خشيتنا الحقيقية من تجزئة المحافظة الى كانتونات عرقية وطائفية وقبيلية باسلوب غير صحيح".

وكان مجلس النواب اخفق في عقد جلسته امس الاربعاء والتي كانت مخصصة للتصويت على قانون انتخابات مجلس النواب، بسبب الخلافات على بعض مواده.