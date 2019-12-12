ميمي ينافس على لقب الافضل في غرب آسيا 2019

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2019-12-12 | 14:44
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وفي هذا السيا، قدم الموقع العربي الرسمي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتسليط الضوء على أبرز النجوم الذين برزوا في منطقة غرب آسيا، مع منح الجماهير فرصة التصويت لاختيار اللاعب الأبرز برأيهم.
وقد تم اختيار لاعب من كل دولة من دول منطقة غرب آسيا، حيث اختار موقع الاسيوي نجم المنتخب الوطني ونادي الدحيل القطري، مهند علي كافضل لاعب في العراق، ليتواجد ضمن التصويت.
وتواجد في التصويت كل من: أكرم عفيف والمعز علي من قطر، المنذر العلوي من عمان وبدر المطوع من الكويت، وسالم الدوسري وسلمان الفرج من السعودية، وعدي دباغ من فلسطين وعلي مبخوت من الامارات وعمر السوما من سوريا وكميل الاسود من البحرين ومحسن قراوي من اليمن ومهدي خليل من لبنان وموسى التعمري من الاردن.
ويمكن للقراء المشاركة في التصويت للاعب الأبرز برأيهم، حيث يستمر التصويت لمدة أسبوع، حتى صباح يوم الجمعة 20 كانون الاول.
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