ثغرة تساعد في التحكم بهاتف 'آيفون' وإغلاقه عن بعد.. والحل بسيط

كشف تقرير إخباري، أن خبراء في أمن المعلومات عثروا على ثغرة تساعد قراصنة الإنترنت في التحكم بهاتفك من نوع "آيفون"، وإغلاقه عن بعد.
وتتيح هذه الأداة للمستخدم نقل الملفات عبر الـ"بلوتوث" والـ"واي فاي"، لكنها في الوقت نفسه يمكن أن تكون الثغرة الذي ينفذ منها المتسللون.
وأشار المهندس كيشان باغيريا إلى أن "إير دروب" تتيح للمتسللين توجيه عدد غير محدود من ملفات "سبام" الخبيثة إلى الهواتف التي تعمل بنظام "آي أو أس" القريبة.
وأضاف باغيريا أن مالك الهاتف الذكي لن يتمكن من فعل أي شيء سوى قبول أو رفض الرسائل التي تظهر على شكل فقعات على شاشته بشكل مستمر.
وأوضح أن هذه الرسائل تتيح للمخترق أن يغلق الهاتف الذي يريد اختراقه، ويستمر ذلك حتى يغادر صاحب الهاتف المخترَق المكان، متابعاً أن الحل بسيط لهذه المعضلة، وهي: الهرب من المكان.
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