الحريري يؤكد التزام لبنان بخطة إنقاذية عاجلة

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري، اليوم الخميس، التزامه بإعداد خطة إنقاذية عاجلة بانتظار تشكيل حكومة جديدة. وذكر موقع "روسيا اليوم"، أن الحريري عرض خلال اتصالين هاتفيين أجراهما مع كل من رئيس البنك الدولي، دايفيد مالباس، والمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستينا جيورجيفا، المصاعب الاقتصادية والنقدية التي يواجهها لبنان.



وأكد الرئيس الحريري لكل من مالباس وجيورجيفا التزامه بإعداد خطة إنقاذية عاجلة لمعالجة الأزمة، بانتظار تشكيل حكومة جديدة قادرة على تطبيقها، وبحث معهما المساعدة التقنية التي يمكن لكل من البنك وصندوق النقد الدوليين تقديمها في إطار إعداد هذه الخطة.

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