صحف بريطانية عن الانتخابات.. مستقبل مشرق أم مصير مظلم؟

تصدرت المناشدات والتوسلات الانتخابية الصفحات الأولى لجميع الصحف البريطانية، مع انطلاق الانتخابات المبكرة في البلاد، الخميس، لاختيار برلمان جديد.



حالة من الانقسام، بين التفاؤل بمستقبل مشرق أو الخوف من مصير مظلم عبرت عنها العناوين بين دعوات لـ"صدمة النظام" أو إنقاذ عملية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وقالت صحيفة "الجارديان"، إن زعيم حزب "العمال" المعارض جيرمي "كوربين يحث الناخبين على إرسال صدمة للمؤسسة".

وقالت صحيفة "ذا صن"، إنه "إذا فاز بوريس اليوم، فإن مستقبلا مشرقا يبدأ غدًا... ولكن اعترض كوربين طريقه، ستنطفئ الأضواء"، بينما حثت القراء على "إنقاذ بريكست، وإنقاذ بريطانيا".

بينما جاء عنوان "ديلي ميل" في الصفحة الأولى مطولا يحث الناخبين على أن أصواتهم أكثر أهمية من أي وقت مضى، تتصدره كلمة واحدة بالخطة العريض هي: "بوريس".

أما صحيفة "آي" فاستخدمت صور اللاعبين الرئيسيين فيما يشبه عرض صامت إلى حد ما، تحت عنوان "مستقبل بريطانيا: أنت من يقرر"، وقالت إن 7 قادة حزبيون ينشدون دعمكم بينما تتجه الأمة إلى صناديق الاقتراع.

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وقالت صحيفة "ديلي إكسبريس": "بريكست وبريطانيا بين أيديكم" وتصدر عنوانها حرق "إكس" كبير حيث تتوقع أن تتجه أصوات الناخبين لصالح "المحافظين".

"من أجل هؤلاء... صوتوا لحزب العمال"، هكذا جاء عنوان "ديلي ميرور"، التي نشرت مجموعة من الصور تعكس القضايا الاجتماعية الرئيسية التي ظهرت في الانتخابات، وتشمل مؤسسة الصحة الوطنية وضحايا حريق برج "جرينفل" وفقر الأطفال والتشرد.

بينما قالت صحيفة "مترو" عن الانتخابات "إذاً ها هي، عيد ميلاد سعيد" في محاولة على ما يبدو لتشجيع الناخبين على التفاؤل.

بلوحة صفراء فوق إعلانها الرئيسي، وصفت صحيفة "تلجراف" الانتخابيات بأنه "يوم اتخاذ القرار" وقالت إن "الانتخابات على المحك حيث يتقدم المحافظين بهامش ضئيل".

وكانت "فايننشال تايمز" أكثر تحفظا بعنوان "استطلاعات الرأي تلقي بظلال من الشك على آمال المحافظين في ضمان أغلبية حاسمة".

وبالمثل كانت "التايمز" لا ترغب في طمأنة الناخبين المحافظين، حيث قالت "يواجه المحافظون تهديدًا في اللحظة الأخيرة من حزب بريكست".