الحركة الشعبية تطلب إرجاء اللقاء مع الحكومة السودانية للجمعة

جانب من المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية - أرشيفية

طلبت الحركة الشعبية-شمال جناح عبدالعزيز آدم الحلو إرجاء اللقاء المباشر مع الحكومة الانتقالية السودانية إلى الجمعة.

وقال مستشار رئيس جنوب السودان سلفاكير للشؤون الأمنية وكبير الوسطاء توت قلواك، لـ"العين الإخبارية"، "إن الحركة الشعبية-شمال طلبت تأجيل اللقاء المباشر بشأن مناقشة الاتفاق الإطاري إلى الغد لمناقشة بعض المسائل الفنية".

وجلس وفد التفاوض الحكومي والحركة الشعبية-شمال على طاولة التفاوض، ومن ثم طلبا التأجيل.

ترأس وفد التفاوض الحكومي محمد الحسن التعايشي عضو المجلس السيادي السوداني، وعمار أمون الأمين العام للحركة الشعبية-شمال جناح عبدالعزيز آدم الحلو.

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وأعلنت الحركة الشعبية-شمال برئاسة عبدالعزيز الحلو تراجعها عن حق تقرير المصير، في حال الاتفاق مع الحكومة الانتقالية على علمانية الدولة.

وكان فريق الوساطة بين الفرقاء السودانيين أعلن تعليق جولة التفاوض بين الحكومة السودانية من جانب، و"الحركة الشعبية شمال" والجبهة الثورية من جانب آخر لمدة شهر، من أجل مزيد من المشاورات.

وأقر فريق الوساطة إجراءات لبناء الثقة بين الطرفين، من بينها إطلاق سراح أسرى الحرب وإسقاط الأحكام الغيابية والحظر الذي فرضه نظام الرئيس المعزول عمر البشير على بعض قادة الفصائل المسلحة، وفتح الممرات الإنسانية لإغاثة المتأثرين من الحرب.

ونصت الإجراءات أيضا على تأجيل تشكيل المجلس التشريعي وتعيين حكام الولايات، لحين التوصل إلى اتفاق حول السلام في مناطق الحروب، ليتسنى لقادة التمرد المسلح المشاركة في السلطة الانتقالية.

واستضافت عاصمة جنوب السودان "جوبا" اجتماعات تشاورية داخلية بين مكونات الحركات المسلحة، توجت بتوحيد جميع الفصائل في تحالف الجبهة الثورية، وأسندت رئاسته إلى الهادي إدريس يحيى.