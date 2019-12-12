توقيف زوجة البشير على خلفية تهم فساد مالي

أمرت النيابة السودانية، الخميس، بإلقاء القبض على وداد بابكر زوجة الرئيس المخلوع عمر البشير، بتهمة الفساد المالي والثراء الحرام والمشبوه.

وقالت مصادر عدلية لـ"العين الإخبارية" إن قوة تابعة للشرطة والنيابة اقتادت وداد بابكر من منزلها بضاحية كافوري إلى نيابة المال العام، للتحقيق معها في اتهامات تتعلق بفساد في امتلاك أراضٍ سكنية وعقارات وحسابات بنكية.

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم التحقيق مع وداد بابكر وإعادتها إلى منزلها للإقامة الجبرية به.

وتعتبر وداد بابكر، الزوجة الثانية للرئيس المخلوع، من أكثر عناصر النظام السابق إثارة للجدل، حيث يحوم كثير من الشبهات حول جمعها ثروة ضخمة ومنازل في أحياء راقية بالخرطوم عن طريق استغلال النفوذ.

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ومنذ عزل الرئيس عمر البشير فرضت السلطات السودانية الإقامة الجبرية عليها في منزلها.





وكانت المحكمة السودانية، التي تباشر محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير في اتهامات بالفساد، حددت يوم 14 من الشهر الجاري للنطق بالحكم في القضية.

ويحاكم البشير بتهم فساد، حيث ضبطت السلطات السودانية بمكتب البشير في القصر الرئاسي 6 ملايين يورو، و351 ألف دولار و5 مليارات جنيه سوداني.

كما أظهرت قوائم صادرة عن النيابة العامة مؤخرا امتلاك الرئيس المعزول عمر البشير وعائلته 22 قطعة أرض سكنية في العاصمة الخرطوم.