وفاة 3 نزلاء وإصابة 21 آخرين جراء حريق في سجن بمدينة الرياض

أعلنت المديرية العامة للسجون في ​السعودية​ عن "وفاة 3 نزلاء وإصابة 21 آخرين، جراء حريق في سجن بلدية الملز بمدينة الرياض قبل أن يتمكن المختصون، وبمساندة من ​الدفاع المدني​، من السيطرة على الحريق والحيلولة دون انتشاره للأجنحة والمباني المجاورة"، مشيرةً إلى أن "التحقيق جار في الحادث للوقوف على أسبابه واتخاذ الإجراءات النظامية حياله".

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