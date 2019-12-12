مسؤول ايراني: تمكنا من توطين التكنولوجيا الحديثة في الكثير من المجالات

اكد قائد القوة الجوفضائية ب​الحرس الثوري​ العميد علي اكبر حاجي زادة ان "ابناء الشعب الايراني تمكنوا من توطين التكنولوجيا الحديثة في ​العالم​ في الكثير من المجالات"، مشيراً إلى انه "لو لم تكن جهود المقر على مدى الاعوام الـ 30 الماضية لشهدنا اليوم اجراءات حظر اوسع في مختلف مجالات ​الصناعة​ والمناجم و​الطاقة​ و​الاقتصاد​".

ولفت إلى أنه "في ظل الجهود المبذولة في المقر لم يتم فقط احباط الكثير من اجراءات الحظر الظالمة بل تحولت ايضا الى فرص لنمو وازدهار القدرات والطاقات الداخلية"، منوهاً الى "وتيرة ارتقاء القدرات في مجالات القوة الجوفضائية للحرس الثوري"، مشيراً إلى أنه "عند البدء بالانشطة المتعلقة بمجال الجوفضاء ومنها الصاورخية والدفاع الجوي واجهنا تحديات وقضايا كان من المتصور في البداية انها بعيدة المنال لكننا وبفضل الباري تعالى والثقة بالقدرات والطاقات الداخلية منقعطة النظير وحوافز ​الشباب​ الثوري قد تمكنا من العبور منها جميعا وبلغنا القمم، وهو ما يعد انموذجا يمكنه ان يشكل اسلوبا ناجحا في سائر المجالات ايضا".