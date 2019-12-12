ماس: سياسة الطاقة في أوروبا تحددها بروكسل وليس واشنطن

أعلن وزير الخارجية الألماني ​هايكو ماس​، في بيان، ان "​ألمانيا​ ترفض أي محاولات للقوى الخارجية للتأثير على ​سياسة​ ​الطاقة​ الألمانية"، مؤكدا أن "هذه السياسات يتم تحديدها في ​أوروبا​ وليس في ​الولايات المتحدة​"، مبدياً "الرفض من حيث المبدأ الهجمات الخارجية والعقوبات من خارج الحدود".

يذكر أن "المشرّعين الأميركيين فرضوا عقوبات على خط أنابيب التيار الشمالي-2 للغاز، في مشروع قانون الدفاع الوطني لعام 2020".