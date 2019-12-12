ماس: سياسة الطاقة في أوروبا تحددها بروكسل وليس واشنطن

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في بيان، ان "ألمانيا ترفض أي محاولات للقوى الخارجية للتأثير على سياسة الطاقة الألمانية"، مؤكدا أن "هذه السياسات يتم تحديدها في أوروبا وليس في الولايات المتحدة"، مبدياً "الرفض من حيث المبدأ الهجمات الخارجية والعقوبات من خارج الحدود".
يذكر أن "المشرّعين الأميركيين فرضوا عقوبات على خط أنابيب التيار الشمالي-2 للغاز، في مشروع قانون الدفاع الوطني لعام 2020".
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