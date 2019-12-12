رئيس الوزراء البلغاري: لا يمكن ملء مكان تركيا في مكافحة "داعش"

أكد رئيس الوزراء البلغاري ​بويكو بوريسوف​ إنه "لا يمكن لأي بلد أن يملأ مكان ​تركيا​ في مكافحة داعش، وإن تركيا "تقوم بمكافحة "داعش" الارهابي في منطقة غير مستقرة، بحكم موقعها الجيواستراتيجي الممتد على قارتين، وسيطرتها على المضائق"، مشيراً إلى أن "تركيا بلد مهم للغاية، وأنه بفضلها توقف تدفق ​الهجرة​ غير النظامية إلى ​بلغاريا​ بشكل كامل".

وأوضح أن "تركيا أوفت بتعهداتها بخصوص اتفاقيتها معنا، ولم يأتِ حتى مهاجر واحد بشكل غير قانوني من تركيا إلى بلغاريا"، مؤكداً "أننا لا ندعم فرض عقوبات على تركيا"، مشيراً إلى أن "المشاكل ينبغي أن تحل عبر الدبلوماسية والحوار".

وأضاف "لست في وضع يسمح لي بتقديم المشورة للكونغرس الأميركي ، ولكن يجب أن تلعب الدبلوماسية دورًا رئيسيًا بهذا الخصوص".