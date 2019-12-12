أردوغان: سنبدأ تنفيذ مشروع قناة إسطنبول المائية قريبا

أعلن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ أن "​تركيا​ ستطرح مناقصة مشروع قناة ​إسطنبول​ المائية، وتباشر بتنفيذ المشروع في أقرب وقت"، مشيراً إلى "إننا سنطرح مناقصة مشروع قناة إسطنبول المائية ونبدأ بتنفيذ المشروع في أقرب وقت"، مؤكداً أن "قناة إسطنبول المائية هي مشروع لحماية ​مضيق البوسفور​ من كوارث خطيرة للغاية".

ومشروع "قناة إسطنبول"، الذي يتوقع أن يعزز مكانة تركيا في مجال المعابر المائية، يربط بحر "مرمرة" بالبحر "الأسود" في الشق الأوروبي من إسطنبول، على امتداد 45 كيلومترًا، بموازاة مضيق البوسفور.

وتهدف ​الحكومة التركية​ من خلال المشروع إلى تخفيف حركة ​السفن​ عبر البوسفور، وفتح فرص استثمارية جديدة على ضفتي القناة، على أن ينتهي حفرها بحلول عام 2023.