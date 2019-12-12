الملك المغربي يدعو لخارطة طريق لثروات العالم الإسلامي

دعا الملك المغربي محمد السادس إلى "اعتماد خارطة طريق جديدة للاستفادة من ثروات العالم الإسلامي"، موضحاً أن "تخليد الذكرى الخمسينية لتأسيس المنظمة، يأتي في ظل ظرفية دولية دقيقة وجد معقدة، ونعرات الانقسام والطائفية المقيتة، وتنامي ظاهرة التطرف والإرهاب".
ولفت إلى أنه "من شأن التشخيص الدقيق والموضوعي للوضع الراهن في العالم الإسلامي، وتقييمه بتجرد وعمق، أن يساعد على تجاوز هذه المرحلة العصيبة، عبر وضع الاستراتيجيات والبرامج التنموية الملائمة وتنفيذها، في مراعاة تامة للخصوصيات الوطنية، وعلى أسس التضامن والتعاون التي يقوم عليها ميثاق المنظمة"، معتبراً أن "أهم مصدر لقوة المنظمة، وأكبر محفز على بذل المزيد من الجهود، هو الإيمان الثابت بعدالة قضيتنا الأولى، قضية القدس وفلسطين".
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