زاخاروفا: لا علاقة بين زيارة لافروف لواشنطن والمبادرة الأميركية لإعلان روسيا دولة ممولة للإرهاب

انتقدت المتحدثة وزارة باسم ​وزارة الخارجية الروسية​، ​ماريا زاخاروفا​، "مشروع قانون أميركيا بشأن إعلان ​روسيا​ دولة ممولة للإرهاب"، مشيرةً إلى أن "​موسكو​ لا ترى علاقة بين مصادقة ​الكونغرس الأميركي​ على مبادرة تقضي باتهام موسكو ب​تمويل الإرهاب​، مع زيارة وزير الخارجية الروسي، ​سيرغي لافروف​، إلى ​واشنطن​".

ولفتت إلى "إنني لا أربط بين هذا القرار وزيارة وزير الخارجية الروسي إلى واشنطن"، موضحة أن "لافروف أجرى هناك محادثات مع نظيره الأميركي، ​مايك بومبيو​، ورئيس ​الولايات المتحدة​، ​دونالد ترامب​"، مضيفةً "كل ما يحدث في الكونغرس و​مجلس الشيوخ الأميركي​ بخصوص روسيا، فهو يعيش حياة غريبة خاصة به، فهذا شيء غير قابل للتحليل ولا منطق فيه، ويمكن وصفه بأنه ​سياسة​ معادية لروسيا تمارس من أجل تحقيق ما هو ليس مصالح حتى، بل أهداف سياسية آنية".