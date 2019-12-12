انتقدت المتحدثة وزارة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، "مشروع قانون أميركيا بشأن إعلان روسيا دولة ممولة للإرهاب"، مشيرةً إلى أن "موسكو لا ترى علاقة بين مصادقة الكونغرس الأميركي على مبادرة تقضي باتهام موسكو بتمويل الإرهاب، مع زيارة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى واشنطن".
ولفتت إلى "إنني لا أربط بين هذا القرار وزيارة وزير الخارجية الروسي إلى واشنطن"، موضحة أن "لافروف أجرى هناك محادثات مع نظيره الأميركي، مايك بومبيو، ورئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب"، مضيفةً "كل ما يحدث في الكونغرس ومجلس الشيوخ الأميركي بخصوص روسيا، فهو يعيش حياة غريبة خاصة به، فهذا شيء غير قابل للتحليل ولا منطق فيه، ويمكن وصفه بأنه سياسة معادية لروسيا تمارس من أجل تحقيق ما هو ليس مصالح حتى، بل أهداف سياسية آنية".
كانت هذه تفاصيل خبر زاخاروفا: لا علاقة بين زيارة لافروف لواشنطن والمبادرة الأميركية لإعلان روسيا دولة ممولة للإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.