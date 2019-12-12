الحسن تذكّر المحافظين بضرورة اجراء مسح للابنية القديمة المتصدعة أو الآيلة للسقوط

ذكّرت وزيرة الداخلية والبلديات في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​ريا الحسن​ المحافظين بالتعميم الصادر عنها في 14 اذار 2019 حول اجراء مسح للابنية القديمة المتصدعة او الآيلة للسقوطكانت طلبت الحسن في التعميم الى المحافظين، كل ضمن نطاقه، وبصورة فورية التعميم على البلديات والقائمقامين بالنسبة للقرى التي ليس فيها بلديات وجوب اجراء مسح فني شامل ودقيق على الابنية القديمة والمتصدعة او الآيلة للسقوط، بالاستعانة بمن يلزم من فنيين ومهندسين ذات الاختصاص، لاسيما المكاتب الفنية العائدة لفروع ​التنظيم المدني​ في ​القضاء​ او المكاتب الفنية العائدة للاتحادات ​البلدية​ بحال وجودها، وفي الحالات التي يتم التأكد فيها من وجود خطر انهيار للمبنى ليصار ودون ابطاء الى ابلاغ مالكي المبنى وجوب اجراء التدعيمات اللازمة وعلى نفقتهم ومسؤوليتهم وذلك وفقا لما ورد في البند 9 من المادة 18 من قانون البناء، وفي حال تمنع مالكي هذه المباني، تقوم البلدية المعنية باجراء التدعيمات اللازمة على نفقتها وتسجيل اشارة دين ممتاز على الصحيفة العينية للعقار.

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