الحريري أكد لرئيس البنك الدولي التزامه اعداد خطة انقاذية عاجلة لمعالجة الأزمة

اتصل رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ برئيس ​البنك الدولي​ ديفيد مالباس والمديرة التنفيذية ل​صندوق النقد​ كريستينا جيورجيفا، مؤكدا التزامه اعداد خطة انقاذية عاجلة لمعالجة ​الأزمة​، بانتظار تشكيل حكومة جديدة قادرة على تطبيقها، وبحث معهما المساعدة التقنية التي يمكن لكل من البنك وصندوق النقد الدوليين تقديمها في اطار اعداد هذه الخطة.

كما بحث الحريري مع رئيس البنك الدولي في امكانية ان تزيد شركة التمويل الدولية التابعة للبنك مساهمتها في تمويل التجارة الدولية للبنان، في اطار الجهود التي يبذلها الرئيس الحريري لتفادي اي انقطاع في الحاجات الأساسية المستوردة بفعل الأزمة.