أسامة سعد: بذور الجيل الثائر زرعت وسنحصد وطنا يلبي طموحات الشباب

استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب ​أسامة سعد​، وفدا من طلاب الصف الثالث الثانوي من مدرسة الفنون الانجيلية الوطنية - صيدا يرافقهم المسؤول عن القسم الثانوي شادي مشنتف.

وقد جاء اللقاء لتسليم سعد نسخة من وثيقة " ​لبنان​ الذي نريد"، وهي وثيقة أطلقها ​الطلاب​ تتضمن "رؤيتهم للبنان الذي يريدونه في ظل ​الأزمة​ التي تعصف بالوطن، وتتضمن بنودا عدة تعالج مختلف القضايا التي تهم المواطن، وهي قضايا اقتصادية وبيئية وتربوية وصحية وغيرها".

بدوره، شكر سعد الطلاب على مبادرتهم وعبر عن أمله في "ولادة وطن يشبه طموحات ​الشباب​، بخاصة أن الشباب عموما والطلاب خصوصا قد أثبتوا أنفسهم وأكدوا أهمية دورهم في ​الحراك الشعبي​ وفي التعبير عن أرائهم كجيل جديد"، مؤكداً أن "بذور الجيل الثائر قد زرعت وسنحصد في ​المستقبل​ وطنا يلبي طموحات الشباب بدولة مدنية عصرية عادلة تضمن الحقوق للمواطنين وتعزز قدرات الشباب وتقدرهم".