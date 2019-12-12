الفرزلي: نريد الحقيقة في موضوع هدى سلوم والتأكد من الاثباتات التي دفعت المدعي العام لاتخاذ قراره

اشار نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي الى ان القضاء هو المدخل الحقيقي لإعادة وضع البلد على السكة الصحيحة، ونحن نطالب التفتيش القضائي بأن يتعاطى مع مسألة توقيف المدير العام هدى سلوم التي أحيلت الى قاضي التحقيق بجرم الاثراء غير المشروع بأعلى درجات المسؤولية.
واشار الفرزلي في تصريح من مجلس النواب، الى اننا نريد الحقيقة في موضوع هدى سلوم والتأكد من الاثباتات التي دفعت المدعي العام لاتخاذ قراره ولدينا ثقة مطلقة بمجلس القضاء الاعلى ونطالبه بوضع يده على القضية.
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