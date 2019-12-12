ابي رميا: حتى هذه اللحظة لم ناخذ القرار النهائي فيما خص الحكومة

اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون ابي رميا الى ان "ما يهمنا اليوم انه حتى هذه اللحظة لم ناخذ القرار النهائي فيما خص الحكومة، وقد ناقشنا كل السيناريوهات المحتملة، واليوم هناك اجتماع لتكتل لبنان القوي لاخذ القرار المناسب".
ولفت ابي رميا في تصريح له من مجلس النواب، الى ان لقاء عين التينة اليوم بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والوزير جبران باسيل من اجل ان يكون هناك تنسيق بالمواقف، ونحن وصلنا الى مكان بعد اللف والدوران الى تسمية سعد الحريري من قبل الاكثرية السنية السياسية، وهذه جريمة.
واعتبر ان الرئيس ميشال عون اعطى الوقت للتشاور من اجل تشكيل سريع، ولكن حتى الساعة لم يجد اي شيء، ونحن ذاهبون الى الاستشارات الاثنين.
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