ابي رميا: حتى هذه اللحظة لم ناخذ القرار النهائي فيما خص الحكومة

اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سيمون ابي رميا​ الى ان "ما يهمنا اليوم انه حتى هذه اللحظة لم ناخذ القرار النهائي فيما خص ​الحكومة​، وقد ناقشنا كل السيناريوهات المحتملة، واليوم هناك اجتماع لتكتل لبنان القوي لاخذ القرار المناسب".

ولفت ابي رميا في تصريح له من ​مجلس النواب​، الى ان لقاء ​عين التينة​ اليوم بين رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ والوزير ​جبران باسيل​ من اجل ان يكون هناك تنسيق بالمواقف، ونحن وصلنا الى مكان بعد اللف والدوران الى تسمية ​سعد الحريري​ من قبل ​الاكثرية​ السنية السياسية، وهذه جريمة.

واعتبر ان ​الرئيس ميشال عون​ اعطى الوقت للتشاور من اجل تشكيل سريع، ولكن حتى ​الساعة​ لم يجد اي شيء، ونحن ذاهبون الى الاستشارات الاثنين.