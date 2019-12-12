اخبار العالم

جعجع عرض مع وفد من مصلحة الاساتذة الجامعيين في القوات انجازاتها

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​، وفداً من مصلحة الأساتذة الجامعيين في الحزب، ضم رئيس المصلحة وسام راجي وأعضاء الهيئتين الإدارية والإستشارية فيها، حيث عرض الوفد على جعجع "كل ما أنجزته المصلحة في الفترة الأخيرة وما يتم التحضير له للمستقبل".

بدوره، هنأ جعجع "المصلحة على ما تقوم به من نشاطات على كل الصعد الفكرية والأكاديمية والتنظيمية والسياسية"، وحضهم على "الإستمرار بالعمل بالجهد والإصرار والعزيمة نفسها التي يعملون بها اليوم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جعجع عرض مع وفد من مصلحة الاساتذة الجامعيين في القوات انجازاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا