جعجع عرض مع وفد من مصلحة الاساتذة الجامعيين في القوات انجازاتها

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، وفداً من مصلحة الأساتذة الجامعيين في الحزب، ضم رئيس المصلحة وسام راجي وأعضاء الهيئتين الإدارية والإستشارية فيها، حيث عرض الوفد على جعجع "كل ما أنجزته المصلحة في الفترة الأخيرة وما يتم التحضير له للمستقبل".
بدوره، هنأ جعجع "المصلحة على ما تقوم به من نشاطات على كل الصعد الفكرية والأكاديمية والتنظيمية والسياسية"، وحضهم على "الإستمرار بالعمل بالجهد والإصرار والعزيمة نفسها التي يعملون بها اليوم".
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