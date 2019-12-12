LBC: ما تم تداوله عن اجتماع عقد بين نصرالله وباسيل لا اساس له من الصحة

اكدت مصادر متابعة للـLBCI ان ما تم تداوله عن اجتماع عقد في ​الساعات​ الماضية بين الامين العام ل​حزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​ ووزير الخارجية في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​جبران باسيل​ لا اساس له من ​الصحة​ .

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