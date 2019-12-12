حبيش: ادعيت على القاضية عون بالمعاملة بالشدة والقدح والذم وتحقير المحامين والنواب

أعلن عضو كتلة "المستقبل" النائب ​هادي حبيش​ عن "الادعاء على النائب العام الاستئنافي القاضية ​غادة عون​ بالمعاملة بالشدة والقدح والذم وتحقير المحامين والنواب".

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