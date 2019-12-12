روكز: الشهيد اللواء فرنسوا الحاج حكاية عزّ ولحن إباء وامتزاج العنفوان بكرامة الدفاع عن الوطن

اشار النائب ​شامل روكز​ الى انه "لم يعد ​تاريخ لبنان​ في ​مكافحة الارهاب​ كما كان عليه من قبل ​اللواء​ ​فرنسوا الحاج​، فقد قاد معركة نهر البارد التي رسّخت شرف التضحية والوفاء فتربّع اسمه بين قادة الملاحم".

ولفت روكز في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "الشهيد اللواء فرنسوا الحاج حكاية عزّ ولحن إباء وامتزاج العنفوان بكرامة الدفاع عن الوطن حتى التفاني".