نقابة مستخدمي الميدل ايست: أي خسارة في مداخيل الشركة ستنعكس سلبا على 5000 عائلة

أعلنت نقابة مستخدمي وعمال شركة ​طيران الشرق الاوسط​ "الميدل ايست" والشركات التابعة ان "بعض ​وسائل التواصل الاجتماعي​ طالعتنا بدعوة الى التجمع امام مبنى طيران الشرق الاوسط بعنوان "رخص لنشوفن"، موضحةً أن "​شركة طيران الشرق الاوسط​ والشركات التابعة شركة خاصة بامتياز وتخضع ل​قانون التجارة​ وان ​الاسعار​ التي تضعها تخضع لواقع العرض والطلب".

وفي بيان لها، أوضحت النقابة أن "الشركة عملت، وفي مناسبات عدة، على تقديم ما تستطيعه في سبيل عرض افضل الاسعار، وبما يتلاءم مع مصالح المغتربين ولتعزيز ​السياحة​، واخرها لائحة بأسعار مخفضة جدا وزعت على ​وسائل الاعلام​ ووسائل التواصل الاجتماعي بما يتناسب مع مقتضيات الظروف التي يعيشها الوطن، مساهمة منها في دعم ​الاقتصاد​ الوطني وعودة المغتربين ودعم القطاع السياحي"، معتبرةً "أنها معنية ومسؤولة امام الناس لحماية هذا القطاع الذي لا يزال منتجا وداعما للاقتصاد الوطني على رغم الاثمان الباهظة التي دفعها موظفو الشركة وعمالها في سبيل بقائها واعلاء شأنها، كما اننا تنازلنا عن الكثير من حقوقنا، وليعلم الجميع أننا لن نسمح مطلقا بالرجوع الى تلك الايام".

وأضافت "إن أي خسارة في مداخيل الشركة ستنعكس سلبا على 5000 عائلة تعمل في الشركة، ولسنا مستعدين لزيادة نسبة ​البطالة​ التي تستفحل يوما بعد يوم، ولسنا مستعدين ايضا لأن نستجدي رواتبنا عند أي انتكاسة"، داعيةً جميع الزميلات والزملاء الى "الاستعداد للوقوف كعائلة في سبيل الدفاع عن لقمة عيشهم وديمومة عملهم، ولن نسمح بأن تكون فريسة للصراعات القائمة تحت أي عنوان".