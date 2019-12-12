حريق على متن حاملة الطائرات الروسية الوحيدة المتوقفة في القطب الشمالي









اسماء السيد - موسكو: اندلع حريق الخميس على متن حاملة الطيران الروسية الوحيدة التي تجري فيها أعمال صيانة في حوض بناء السفن في القطب الشمالي، وفُقد على الأقل واحد من العاملين عليها، حسبما ذكرت وكالات الأنباء الروسية.

يجري العمل على الحاملة الأميرال كوزنتسوف منذ أكثر من عامين في مورمانسك علمًا أنها أصيبت بأضرار سابقًا في أكتوبر 2018 عندما تحطمت رافعة على سطح السفينة.

نقلت وكالة الانباء الروسية ريا نوفوستي عن مصدر في حوض بناء السفن في زفيزدوتشكا قوله إن الحريق اندلع خلال عمليات اللحام. وذكرت تقارير أولية أن ثلاثة من العمال فُقدوا.

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نقلت وكالة الأنباء الحكومية تاس عن متحدث باسم حوض زفيزدوتشكا قوله إن أكثر من 400 شخص كانوا على متن الناقلة عندما اندلع الحريق.

ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن الحريق امتد على مساحة حوالى 600 متر مربع (6500 قدم مربع). تخضع الأميرال كوزنتسوف التي بدأت مهامها عام 1985 وتعد مفخرة البحرية الروسية لأعمال إصلاحات رئيسة هي الأولى منذ عام 1997.

وكان من المتوقع الانتهاء من ورشة الإصلاحات بحلول نهاية عام 2020، على أن تعود السفينة الحربية إلى سلاح البحرية في عام 2021.

