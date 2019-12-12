شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: إنتاج الغاز الطبيعى فى ديسمبر 2019 وصل لـ7.1 مليار قدم مكعب يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، إنه فى الوقت الذى شهد عام 2018 تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى عند إنتاج مستوى 6.5 مليار قدم مكعب يوميا، بلغ إنتاج الغاز فى ديسمبر 2019 حوالى 7.1 مليار قدم مكعب يوميا.

جاء ذلك خلال أولى الزيارات البرلمانيّة لـلجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدى، لتفقد أكبر حقل للغاز الطبيعى فى مصر "ظهر"، بحضور وكيل البرلمان سليمان وهدان، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وأضاف طارق الملا، أن عام 2019 شهد تحقيق أعلى المعدلات فى إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى فى تاريخ مصر.

وأكد الملا، على الجهود الحثيثة لتنفيذ خطة الدولة لتوصيل الغاز للمنازل، لافتاً إلى أنه تم توصيل الغاز الطبيعى لنحو 10 مليون وحدة سكنية على مدار 39 عاما منها 38.5% خلال الخمس سنوات الماضية.

Advertisements

ولفت الملا إلى انخفاض الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية بنسبك 21% قيمتها حوالى 75 مليار جنيه.

وأشار وزير البترول والثروة المعدنية، إلى الجهود المبذولة، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات لتنشيط عمليات البحث والاستكشاف وتطوير نماذج الاتفاقيات، والاسراع بمشروعات تنمية الحقوق لزيادة معدلات إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى، وزيادة نسب المكون المحلى فى مختلف الأنشطة البترولية.

ويضم الوفد البرلمانى أكثر من 40 نائباً برئاسة المهندس طلعت السويدي، كلا من عصام بركات وحمادة غلاب وكيلا اللجنة وسحر عثمان، والسيد حجازي وفايقة فهيم، عبد السلام الخضراوي، عبد الباقي تركيا، سعيد طعيمة، محمد سلام، إيمان خضر، خالد عبد العال، نعمان فتحي نعمان، عادل عامر عبدالله، رمضان سليمان موسي، سامح حبيب، محمد الزينى، عبير السيد محمود، محمد حلم.

وأعلنت مصر عن تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوقف استيراد الغاز الطبيعي في سبتمبر 2018، وزاد إنتاج الحقل إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميا للبئر في أغسطس 2019، فيما تسعي وزارة البترول لزيادة الإنتاج من حقل ظهر إلى أكثر من 3 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز قبل نهاية العام الحالي 2019.