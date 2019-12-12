شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تقرر فتح مشروع العلاج بداية من السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس نقابة الصحفيين فتح باب الاشتراك فى مشروع العلاج بداية من السبت القادم الموافق 14 ديسمبر الجارى وحتى 25 من الشهر ذاته، حيث يتوقف ستة أيام لأعمال الجرد السنوى بالنقابة.
وقالت نقابة الصحفيين فى بيان لها، إن مشروع العلاج يستأنف تلقى طلبات الاشتراك من 1 يناير وحتى 30 يناير 2020، وأنه يحق تقسيط الاشتراك على ثلاث دفعات لمن يرغب، بداية من 1 ينايرعلى أن يسدد المشترك 150 جنيها للأسرة عند الاشتراك وتقسيط المتبقى على ثلاثة أشهر.
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