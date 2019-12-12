شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تفاصيل أول زيارة برلمانية إلى المشروع العملاق "حقل ظهر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الوفد البرلمانى لـلجنة الطاقة والبيئة، برئاسة المهندس طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة، اليوم الخميس، موقع حقل ظهر للغاز الطبيعى، بحضور سليمان وهدان وكيل النواب، والمهندس طارق الملا وزير البترول وعاطف محمد حسن رئيس مجلس إدارة شركة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

واستهلت الجولة التفقدية، بزيارة لموقع حقل ظهر البرى، وغرفة التحكم الرئيسية للحقل، وانتهاء بالمبنى الإدارى لحقل ظهر الذى شهد قيام المهندس أحمد شعيشع، مدير العمليات البرية لتفاصيل للمجسم الخاص بالحقل وكيفية نقل الغاز الطبيعى عبر أكبر حقل للغاز الطبيعي "ظهر".

وأكد المهندس عاطف محمد حسن، رئيس مجلس إدارة شركة "بلاعيم للبترول"، أن الوحدات الثمانية بحقل ظهر تعمل بكفاءة، ويصل حجم الإنتاج اليومى إلى 3 مليار متر مكعب.

ووصف حسن، أن حقل ظهر الذي تم اكتشافه فى أغسطس 2015 بـ"المشروع العملاق"، لافتاً إلى تطبيق أعلى معايير السلامة الدولية فى العالم داخله، بالإضافة إلى قياس مستوى نقاء الهواء بشكل مستمر من خلال 3 محطات.

وقال حسن، إن هناك ثابت فى إنتاج "حقل ظهر" على مدار العاميين الماضيين، والذى يدخل للشركة القابضة للغاز الطبيعى.

من جانبه قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن افتتاح حقل ظهر أحدث تغير شامل في جنوب بورسعيد، لافتا إلى أن المحافظة شهدت ولأول مرة اجتمع مجلس إدارة شركة إيني الإيطالية.

وأضاف الغضبان، أن "حقل ظهر" حقق الكثير لمحافظة بورسعيد، حيث تم إقامة مزرعة سمكية، بالإضافة إلى تشغيل آلاف العمالة ومنهم 1200 عامل فى حقل ظهر، لافتا إلى إنشاء أكبر منطقة صناعية فى شرق بورسعيد

وفى سياق متصل، أكد مسئولى الشركة، أنه يتم التحكم فى الآبار وعددها 13اليكترونية من داخل الشركة، وأنه يتم تطبيق أعلى شروط السلامة البيئية واختبارات الهواء وتطبيق وسائل الأمان وأحدث تكنولوجيا عالمية.









Advertisements











































