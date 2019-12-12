شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حقوق الإنسان بالبرلمان يطالب بحل أزمة عجز الأطباء فى الوحدات الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن أزمة عجز الأطباء فى بعض الوحدات الصحية فى القرى والمدن، وخطة حل هذه المشكلة، لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأوضح رئيس لجنة حقوق الانسان، أن هناك عدد من الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية تعانى من عدم وجود أطباء، ويقتصر الأمر على تقديمها لإسعافات أولية فقط، بالإضافة لمستشفيات مركزية وعامة تعانى أيضا من عجز الأطباء، ونقص بعض التخصصات الطبية وأسرة العناية المركزة، مما يشكل عبء على المرضى.

وأشار علاء عابد، إلى أن منظومة الصحة تشهد اهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، سواء من خلال إطلاق العديد من المبادرات الطبية على رأسها 100 مليون صحة، والتى كان الهدف منها القضاء على فيروس سى، ومصر حققت نموذجا فريدا فى هذا الإطار، وقوائم الانتظار، وحملة سرطان الثدى، وكل هذه المبادرات تؤكد أن الدولة عازمة على تصحيح المنظومة ولابد أن تنعكس هذه الاهتمامات فى صورة قرارات على أرض الواقع، وحل أزمة عجز الأطباء فى مختلف الوحدات الصحية.

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وشدد عابد، على ضرورة عمل حصر شامل لكافة الوحدات التى تعاني من العجز، ووضع رؤية وخطة والبدء فى تنفيذها من أجل حل الأزمة، لتحسين الخدمة.