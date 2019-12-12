شكرا لقرائتكم خبر عن "ماعت" تبدأ إجراءات إعداد إطار العمل الاستراتيجى لتحسين أوضاع حقوق الإنسان. والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضافت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان اجتماع الخبراء رفيع المستوى الأول، لمناقشة وإطلاق الإطار الاستراتيجي لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر في ضوء توصيات الاستعراض الدوري الشامل (2020 – 2024 ).

يأتي ذلك تنفيذا لما تعهدت به مؤسسة ماعت خلال ندوتها التي عقدت يوم 14 نوفمبر 2019 على هامش اجتماعات آلية الاستعراض الدوري الشامل التي عقدت بمقر الأمم المتحدة.

وشارك في الاجتماع عدد من المفكرين والشخصيات العامة وخبراء حقوق الإنسان والبرلمانيين بهدف استعراض ومناقشة التوصيات المقدمة لمصر خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل التي عقدت بمقر الأمم المتحدة بجنيف في 13 نوفمبر 2019، ومناقشة مسودة إطار العمل الاستراتيجي لتحسين وحماية أوضاع حقوق الإنسان والذي يستند إلى التوصيات المقدمة لمصر، ويأخذ في اعتباره الفرص والتحديات والسياقات الدستورية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكد المشاركون على أن التوافق حول إعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية لتحسين وحمايه أوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال المرحلة الراهنة تقع مسئوليته ليس على الحكومة فقط، ولكن يجب أن تلعب قوى المجتمع المدني وقادة الفكر والرأي والبرلمان دورا محوريا في ذلك .

وشددت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان على أنها تسعى إلى المساهمة في ذلك من خلال توفير منصة تشاركية لكل هذه الأطراف بغض النظر عن انتماءاتها السياسية والأيديولوجية في سياق عملية حوار وطني إيجابي، وبناء يلتزم بالواقعية ويتسم بالطموح وينفتح على كافة المؤسسات الوطنية المعنية.

وانتهي اللقاء إلى تشكيل لجنة تأسيسية تضم مجموعة من الخبراء الحقوقيين والبرلمانيين والشخصيات العامة، هم "الدكتورة مشيره خطاب الخبيرة الحقوقية والأمين العام السابق للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتور حسام بدراوي مؤسس حزب الاتحاد، وجمال الشريف النائب البرلماني والمحامي بالنقض، وهاني هلال المحامي والخبير بقضايا الطفولة، والدكتور ولاء جاد الكريم خبير المشاركة الاجتماعية ورئيس مؤسسه شركاء من أجل الشفافية، والدكتورعماد جاد النائب البرلماني، والخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، والدكتور عبد الحميد كابش الخبير في حقوق ذوي الإعاقة، وناهد يسري خبيرة النوع الاجتماعي والتنمية، والنائبة البرلمانية والخبيرة التنموية منال ماهر الجميل، ومجدي حلمي الكاتب الصحفي والخبير الحقوقي، وأيمن عقيل المحامي بالنقض ورئيس مؤسسه ماعت للسلام".

وتعكف اللجنة حاليا على إعداد المسودة الأولية للإطار الاستراتيجي التي ستطرح للنقاش من خلال عدة لقاءات تشاوريه، ومن المتوقع أن يصدر إطار العمل الاستراتيجي مطلع شهر يناير 2020

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