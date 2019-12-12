سامح عاشور: "مواردنا كانت صفر في 2011.. وتنقية جداول النقابة آتت ثمارها"

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

قال سامح عاشور نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب: "اقتربنا من جدول للمحامين ليس فيه إلا المحامين المشتغلين، والجهد الأعظم الذي بذل من المحامين عندما تجاوبوا مع قرارات التنقية وضبط الاشتغال وقواعده، هو ما ساعدنا على ما وصلنا إليه، والآن نحصد النتائج التي كنا نتطلع إليها".

وأضاف نقيب المحامين، كنا نتطلع لزيادة المعاشات والدعم العيني، والحماية التشريعية، فيما موارد النقابة حتى 2011 تقترب من الصفر، وكانت التجربة وبداية الاختبار الصعب هي المصارحة والمكاشفة، وجرى عقد جمعية عمومية في 2013، لرفع الاشتراكات والدمغات، واستجاب المحامون، وبدأت بعدها المعركة الكبرى في التنقية، ومواجهة من يعترضون على التنقية قائلا: "إن ما صدمني هو اعتراض بعض المحامين المشتغلين على التنقية ولا يجوز أن تقوم نقابة المحامين على محامي غير مشتغل، فالمحاماة شركة والجميع يساهم بها بسهم العمل وسهم الاشتغال، وأن من لا يعمل بالمحاماة لا يسدد السهم".

جاء ذلك خلال لقاء عاشور مع محامين شمال القليوبية بمقر النقابة ببنها، اليوم الخميس، تحت شعار "المحاماة شبابها قادة وشيوخها حكماء"، وبدأ اللقاء بترحيب المحامين المشاركين بالمؤتمر بالنقيب العام، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، وعزف السلام الجمهوري.

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وقال مجدي المهدي، نقيب المحامين بشمال القليوبية، إن المحامين يكمل بعضهم البعض، ويقفون صفًا واحدًا خلف الدولة المصرية.

وقال حسين الجمال عضو النقابة العامة للمحامين، إن محامي القليوبية يمتلكون رأيًا حرًا وقرارًا صادق، ويختارون دون التأثير من أحد.

وقال إبراهيم سمير عضو مجلس نقابة المحامين بالقليوبية عن الشباب، إن قرار النقابة بتنقية جداول النقابة من المنتسبين للمهنة، أتت ثمارها بقوة خلال الفترة الأخيرة.