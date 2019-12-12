تأجيل محاكمة متهمين بقتل شاب بكفر الزيات لجلسة 10 فبراير المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية-مروة شاهين:

أجلت محكمة جنايات طنطا الدائرة الثانية، اليوم الخميس، محاكمة المتهمين بقتل شاب بمقهى بكفر الزيات، خلال مشاجرة اندلعت أحداثها عقب انتهاء مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك، لجلسة 10 فبراير القادم، للاستماع لشهود الإثبات.

ترجع الواقعة لشهر مارس الماضي عندما تلقى مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، بمقتل أحمد عودة، 20 عامًا، وبالانتقال والفحص، تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه و3 من جيرانه على المقهى عقب مباراة الأهلي والزمالك بسبب خلافات بينهم، قتل على إثرها المتهمين المجني عليه.