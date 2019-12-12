سقوط عاملين لاستيلائهما على بطاقات التموين ببولاق أبو العلا والتبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن ضباط مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن من ضبط شخصين جمعا 37 بطاقة تموينية للاستيلاء على أموال الدعم ببولاق أبو العلا والتبين.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده تمكن ضباط مباحث التموين من ضبط "إ.ع"، 22 سنة، مسئول عن كشك توزيع خبز بلدي مدعم كائن بدائرة قسم بولاق أبو العلا بتجميع البطاقات التموينية الخاصة بالمواطنين واستخدامها في الاستيلاء على نقاط الخبز عن طريق ماكينة صرف خبز غير مخصصة له لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بحوزته على ماكينة صرف خبز، 14 بطاقة تموينية.

كما تمكنوا من ضبط "م.ص"، 33 سنة، مسئول عن مخبز بلدي كائن بمنطقة حكر التبين البحري بدائرة قسم شرطة التبين لقيامه بتجميع البطاقات التموينية الخاصة بالمواطنين واستخدامها في الاستيلاء على نقاط الخبز عن طريق ماكينة صرف خبز غير مخصصة له لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بحوزته علي ماكينة صرف خبز، 23 بطاقة تموينية.

تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.