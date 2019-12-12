بالصور.. شرم الشيخ تتجمل لاستضافة منتدى شباب العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

أنهت مدينة شرم الشيخ، بمحافظة جنوب سيناء، كافة الاستعدادات الخاصة لانطلاق منتدى شباب العالم 2019، والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري، بمشاركة 7500 شاب من مختلف دول العالم، ممثلين لـ 196 دولة.

وتفقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس مدينة شرم الشيخ، للوقوف على آخر استعدادات المدينة لانطلاق المنتدى.

وتفقد المحافظ خلال الجولة، أعمال التجميل والتشجير بمدخل المدينة والجدارية الرئيسية بشارع السلام "جدارية المؤتمر العربي الأوروبي الأول" وأعمال الرصف والنظافة والتجميل بجميع أحياء المدينة.